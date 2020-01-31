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11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Пришедшая в шубе дарить блокаднице «батон» чиновница передумала уходить в отставку

Глава городского совета Керчи Мая Хужина отзовет заявление об отставке, которое она написала после критики за вручение местным блокадникам «батонов» и медалей. Об этом она сообщила ТАСС.

Свое решение подать в отставку Хужина объяснила «сиюминутной слабостью».

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30 января сообщалось, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула подали в отставку после скандала с подарками блокадникам. Как говорилось в Telegram-канале «Единой России», это был «закономерный итог», и чиновницы написали заявления по собственному желанию.

Ранее стало известно, что Хужина написала в Facebook, как они с коллегами поздравили местных блокадников 27 января, в день снятия блокады Ленинграда. Всего таких ветеранов в городе осталось 11 человек. На опубликованных Хужиной фотографиях видно, как одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например путевки в санаторий. Позднее в тот же день выяснилось, что батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом, который передало татарское сообщество.

Одна из поздравленных чиновницами блокадниц поблагодарила их и подчеркнула, что это происходит каждый год. Она рассказала, что получила в подарок букет цветов, медаль и пирог с мясом. «Я очень благодарна такому вниманию. Это очень символично. Те 125 граммов хлеба, которые мы получали на детскую карточку», — отметила женщина.

Не хлеб, а пирог. В Горсовете Керчи прокомментировали неоднозначные подарки блокадникам
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