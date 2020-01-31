Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Кассир убил посетителя магазина из-за банки кофе В Москве кассир магазина «Дикси» одним ударом убил посетителя, который пытался своровать банку кофе
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
14:51 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган назвал условие начала новой военной операции в Сирии

АНКАРА, 31 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу вновь заявил о готовности Анкары предотвратить нападения в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, по версии которой в результате атак армии Сирии гибнут мирные жители. С таким утверждением турецкий лидер выступил в пятницу в Анкаре, трансляцию вел телеканал NTV.

Источник: AP 2020

«Если в Идлибе не нормализуется, то мы перейдем к действиям. Мы искренне хотим добиться стабильности в Сирии. Политический процесс должен быть реализован быстро и справедливо. Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу», — сказал Эрдоган.

Он также напомнил, что «Турция не может оставаться безучастной к ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе».

Новость
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на Эрдогана, сообщило о готовности Турции к новой военной операции в Сирии из-за обострения ситуации в Идлибе.

30 января Совет национальной безопасности Турции по итогам заседания под председательством Эрдогана, которое длилось четыре с половиной часа, заявил, что Анкара намерена принять дополнительные меры, чтобы остановить нападения на мирных жителей в сирийской зоне деэскалации «Идлиб». Однако в Совбезе не пояснили, о каких именно дополнительных мерах идет речь.

Ситуация в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января. Между тем 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 14:00 мск четверга.

Идлиб — единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

 Американцы не рискнули проверять С-400, а просто перестали летать
"Путин говорил так, что эти лидеры неловко и беспомощно извивались бы на своих креслах, если бы присутствовали"
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
В Кремле отреагировали на скандал с «батонами» для блокадников
Число погибших при взрыве на заводе под Орлом возросло до пяти
Кокорин заявил, что его обманули в «Зените»
Как открывался первый в СССР «Макдоналдс» (фото)
Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания
Австралийка показала, что можно купить за цену пачки сигарет
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Авто
Чем понравился и чем разочаровал Opel Grandland X Corsa, Astra и даже Mokka – это нам привычно. А что за кроссовер Grandland X? Авто Mail.ru протестировал новинку (а в конце вас ждет интересная викторина)
Кино
Машкова, Михалкова, Толстоганова на открытии фестиваля в Москве В рамках киносмотра Kinotavr. Special Edition показали фильм «1917»
Новости партнеров
Названы три лекарства от коронавируса, которые реально работают
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Материнский капитал будут давать на рождение первого ребенка
Названы сроки выплат январских пенсий
Gnezdo.ru
Уже не скрыть, почему именно он заменил Медведева
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Украина повесила на Россию катастрофу Донбасса
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь