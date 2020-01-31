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16:01 (мск), источник: ТАСС

Зеленский: Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с госсекретарем США Майклом Помпео.

Источник: Офис президента Украины

Он высоко оценил поддержку США в реформировании украинской армии, поставках оружия и техники, в проведении учений для Вооруженных сил Украины. «Мы готовы развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку ПТРК Javelin», — подчеркнул президент. По его словам, речь на переговорах шла и об усилении ВМС Украины катерами класса Island, а также укреплении ПВО Украины, где Киев «готов рассматривать объемы закупок соответствующих вооружений».

Кроме того, Зеленский отметил «активное взаимодействие с американскими партнерами для успешного реформирования оборонной промышленности». «Уверен, это даст импульс для взаимовыгодной кооперации с топовыми оборонительными компаниям США. Я также поблагодарил за эффективную и действенную политику США. Она помогает нам противостоять существующим вызовам, в частности в энергетической безопасности и в вопросах «Северного потока-2», — добавил Зеленский.

Помпео в свою очередь заверил, что США продолжат поддержку евроатлантических устремлений Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее стремлении присоединиться к НАТО и сближении с ЕС.
Майкл Помпео
госсекретарь США

Ключевой союзник Украины

Он отметил, что США были и остаются ключевым союзником Украины в защите ее суверенитета.

США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета Украины.
Владимир Зеленский
президент Украины

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина «очень высоко ценит усилия президента Трампа» и выразил благодарность Помпео за его «позицию относительно Крыма и войны в Донбассе».

Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма, благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из государственного департамента США.
Владимир Зеленский ​​​​​​​
президент Украины
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«Мы также благодарны за активную роль США в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО. В целом отношения Киева и Вашингтона неизменно крепкие, ведь фундаментом для них является полное доверие, взаимопонимание и общие долговременные стратегические интересы», — сказал Зеленский.

Поблагодарив Помпео за военную помощь, президент Украины назвал отношения Киева и Вашингтона «неизменно крепкими». Он отметил, что поддержка США Украины имеет широкий и двухпартийный консенсус в Конгрессе. «Об этом свидетельствует объем программ помощи на 2020 год, что составляет почти $700 млн. Отдельно отмечу помощь в сфере безопасности, она составляет $365 млн и ощутимо усиливает нашу обороноспособность», — добавил Зеленский.

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«Если вы сможете заняться этим вопросом…»

Ситуация с импичментом Трампа

Отношения США и Украины не ухудшились в связи с ситуацией по вопросу импичмента президента Дональда Трампа, заявил Зеленский. «Я не считаю, что на наши отношения как-то повлиял вопрос импичмента. Мне кажется наоборот — у нас очень хорошие отношения между странами, мы хотим, чтобы наши отношения были. Вопрос не только в словах о том, что США действительно нас поддерживают и защищают, это действительно правда», — подчеркнул украинский лидер.

При этом Зеленский признал, что поддержка Украины для США должна быть выгодной. «Любая поддержка должна быть, как и дружба между странами, выгодной. Сегодня мы говорим уже о множестве контрактов в разных областях, в разных сферах, которые мы хотим заключить между нашими странами. И, мне кажется, у нас новый шаг в наших отношениях, новое чувство, мы много встречаемся», — заверил он.

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Президент Украины выразил готовность посетить США для встречи с Трампом, но только в случае, если стороны предварительно достигнут каких-либо конкретных договоренностей.

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«Если мы можем о чем-то договориться, что выгодно двум странам, если у нас есть важный предмет разговора, кроме стратегии и тактики, о том, о чем мы можем договориться, то я готов ехать хоть завтра», — заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что считает свой возможный визит в Белый дом «правильным для обеих стран, для отношений между странами, очень правильным для статуса Украины». При этом он добавил, что не хотел бы быть «просто политическим путешественником».

В свою очередь Помпео, говоря о возможной встрече Трампа и Зеленского, заявил, что не сомневается, что он состоится в будущем. «Нам надо найти соответствующее время, мы хотим, чтобы это состоялось в то время, когда будет значительный прогресс», — отметил госсекретарь США. Он сообщил, что стороны обсуждают детали возможного визита, и заверил, что США «всегда будут приветствовать» Зеленского в Вашингтоне.

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Разработка черноморского шельфа

Зеленский рассчитывает на участие американских компаний в разработке месторождений нефти и газа на черноморском шельфе.

«Мы приглашаем большой американский бизнес к строительству инфраструктуры Украины, наших мостов и дорог, а также к проектам по добыче газа и нефти, разработке черноморского шельфа», — заявил. Зеленский отметил, что страны, в частности, уже ведут переговоры о закупке новых локомотивов.

«Что касается стратегических планов, я уверен, что в 2020 году мы укрепим сотрудничество», — подчеркнул президент Украины, выразив благодарность госсекретарю США «за всестороннюю поддержку и за плодотворные переговоры».

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Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

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