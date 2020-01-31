Зеленский: Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности

Источник: Офис президента Украины
Он высоко оценил поддержку США в реформировании украинской армии, поставках оружия и техники, в проведении учений для Вооруженных сил Украины. «Мы готовы развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку ПТРК Javelin», — подчеркнул президент. По его словам, речь на переговорах шла и об усилении ВМС Украины катерами класса Island, а также укреплении ПВО Украины, где Киев «готов рассматривать объемы закупок соответствующих вооружений».
Кроме того, Зеленский отметил «активное взаимодействие с американскими партнерами для успешного реформирования оборонной промышленности». «Уверен, это даст импульс для взаимовыгодной кооперации с топовыми оборонительными компаниям США. Я также поблагодарил за эффективную и действенную политику США. Она помогает нам противостоять существующим вызовам, в частности в энергетической безопасности и в вопросах «Северного потока-2», — добавил Зеленский.
Помпео в свою очередь заверил, что США продолжат поддержку евроатлантических устремлений Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее стремлении присоединиться к НАТО
и сближении с ЕС.
Майкл Помпеогоссекретарь США
Ключевой союзник Украины
Он отметил, что США были и остаются ключевым союзником Украины в защите ее суверенитета.
США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета Украины.
Владимир Зеленский президент Украины
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина «очень высоко ценит усилия президента Трампа» и выразил благодарность Помпео за его «позицию относительно Крыма и войны в Донбассе».
Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма, благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из государственного департамента США.
Владимир Зеленский президент Украины
«Мы также благодарны за активную роль США в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО. В целом отношения Киева и Вашингтона неизменно крепкие, ведь фундаментом для них является полное доверие, взаимопонимание и общие долговременные стратегические интересы», — сказал Зеленский.
Поблагодарив Помпео за военную помощь, президент Украины назвал отношения Киева и Вашингтона «неизменно крепкими». Он отметил, что поддержка США Украины имеет широкий и двухпартийный консенсус в Конгрессе. «Об этом свидетельствует объем программ помощи на 2020 год, что составляет почти $700 млн. Отдельно отмечу помощь в сфере безопасности, она составляет $365 млн и ощутимо усиливает нашу обороноспособность», — добавил Зеленский.
Ситуация с импичментом Трампа
Отношения США и Украины не ухудшились в связи с ситуацией по вопросу импичмента президента Дональда Трампа, заявил Зеленский. «Я не считаю, что на наши отношения как-то повлиял вопрос импичмента. Мне кажется наоборот — у нас очень хорошие отношения между странами, мы хотим, чтобы наши отношения были. Вопрос не только в словах о том, что США действительно нас поддерживают и защищают, это действительно правда», — подчеркнул украинский лидер.
При этом Зеленский признал, что поддержка Украины для США должна быть выгодной. «Любая поддержка должна быть, как и дружба между странами, выгодной. Сегодня мы говорим уже о множестве контрактов в разных областях, в разных сферах, которые мы хотим заключить между нашими странами. И, мне кажется, у нас новый шаг в наших отношениях, новое чувство, мы много встречаемся», — заверил он.
Палата представителей объявила импичмент Трампу
Президент Украины выразил готовность посетить США для встречи с Трампом, но только в случае, если стороны предварительно достигнут каких-либо конкретных договоренностей.
«Если мы можем о чем-то договориться, что выгодно двум странам, если у нас есть важный предмет разговора, кроме стратегии и тактики, о том, о чем мы можем договориться, то я готов ехать хоть завтра», — заявил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что считает свой возможный визит в Белый дом «правильным для обеих стран, для отношений между странами, очень правильным для статуса Украины». При этом он добавил, что не хотел бы быть «просто политическим путешественником».
В свою очередь Помпео, говоря о возможной встрече Трампа и Зеленского, заявил, что не сомневается, что он состоится в будущем. «Нам надо найти соответствующее время, мы хотим, чтобы это состоялось в то время, когда будет значительный прогресс», — отметил госсекретарь США. Он сообщил, что стороны обсуждают детали возможного визита, и заверил, что США «всегда будут приветствовать» Зеленского в Вашингтоне.
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Разработка черноморского шельфа
Зеленский рассчитывает на участие американских компаний в разработке месторождений нефти и газа на черноморском шельфе.
«Мы приглашаем большой американский бизнес к строительству инфраструктуры Украины, наших мостов и дорог, а также к проектам по добыче газа и нефти, разработке черноморского шельфа», — заявил. Зеленский отметил, что страны, в частности, уже ведут переговоры о закупке новых локомотивов.
«Что касается стратегических планов, я уверен, что в 2020 году мы укрепим сотрудничество», — подчеркнул президент Украины, выразив благодарность госсекретарю США «за всестороннюю поддержку и за плодотворные переговоры».
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?
Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.