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13:25 (мск), источник: Интерфакс

Песков предложил обществу проявлять нетерпимость к хамству чиновников

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Реакцией на хамство чиновников должна быть общественная нетерпимость, но с каждым случаем нужно разбираться отдельно, считает пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

На брифинге его спросили можно ли считать проявлением хамства чиновников решение председателя Керченского городского совета Маи Хужиной и депутатов, которые в ходе акции «Блокадный хлеб» подарили пироги с мясом жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда.

Здесь какая-то «охота на ведьм» абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

27 января горсовет Керчи сообщил, что спикер Хужина и несколько депутатов в День снятия блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На опубликованных фотографиях женщины в шубах вручают медали, цветы и хлеб в пакетах пожилым людям. В соцсетях чиновниц обвинили в кощунстве. Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова затем уточнила, что блокадникам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Госсовет республики начал по факту служебное расследование и потребовал исключить Хужину и других участниц акции из «Единой России» и уволить. Вечером 30 января депутат Госдумы Александр Хинштейн выложил в интернете фотографии заявлений депутатов об увольнении. Утром 31 января Хужина сказала, что передумала слагать полномочия. Аксенов снова потребовал ее отставки.

29 января Владимир Путин отправил в отставку «в связи с утратой доверия» главу Чувашии Михаила Игнатьева. Перед этим чиновника исключили из «Единой России». В январе губернатор призвал «мочить» неугодных журналистов и блогеров, а на церемонии передачи МЧС новых пожарных машин заставил пожарного подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами.

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