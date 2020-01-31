14:28 (мск), источник: РИА Новости
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину
Ранее депутаты Верховной рады Украины обратились в Службу безопасности с просьбой запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Концерт Сюткина должен был состояться 27 апреля во дворце «Украина», Серов планирует выступить в Киеве 23 марта.
«СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о “целесообразности” аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.
Ранее украинские власти уже запрещали въезд в страну многим российским артистам