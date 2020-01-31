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14:28 (мск), источник: РИА Новости

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.

Источник: РИА Новости

Ранее депутаты Верховной рады Украины обратились в Службу безопасности с просьбой запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Концерт Сюткина должен был состояться 27 апреля во дворце «Украина», Серов планирует выступить в Киеве 23 марта.

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«СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о “целесообразности” аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Ранее украинские власти уже запрещали въезд в страну многим российским артистам из-за посещения Крыма. Кроме того, министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.

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