14:29 (мск), источник: Интерфакс
Высаживать детей из общественного транспорта запретят во всех регионах РФ
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Запрет на высадку детей из общественного транспорта
Законопроект, предусматривающий запрет на высадку детей из общественного транспорта, был принят Заксобранием Нижегородской области в первом чтении в четверг.
«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — приводит в четверг
В марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму. Первый