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14:54 (мск), источник: RNS

В Кремле ответили на обвинения Эрдогана в невыполнении обязательств по Идлибу

Россия выполняет свои обязательства в рамках договоренностей с Турцией по Идлибу в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны. Вместе с тем, мы с сожалением констатируем, что ситуация там оставляет желать лучшего», — сказал он, комментируя заявление Эрдогана о том, что Россия не выполняет свои обязательства в отношении Идлибской зоны деэскалации.

По словам Пескова, «до сих пор этот район остается местом сосредоточения большого количества террористов, которые постоянно осуществляют наступательные агрессивные действия в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, а также российской базы в Хмеймиме».

10 января стало Минобороны Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились о вводе режима прекращения огня в сирийском Идлибе с 12 января.

29 января Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по нормализации обстановки в Идлибе. «С Россией были заключены соглашения. Если Россия будет выполнять эти соглашения, мы сделаем то же самое. Но сейчас, к сожалению, Россия не выполняет эти соглашения», — приводила его слова газета Daily Star со ссылкой на Hurriyet daily.

В Идлибе, по словам турецкого президента, участились нападения «со стороны сирийского режима», который поддерживает Россия.

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