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16:27 (мск), источник: Интерфакс

Мединский отметил глубину и точность исторических знаний Путина

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин всегда интересовался историй, и его помощник по культуре Владимир Мединский не раз поражался глубине и точности его исторических знаний и оценок. Об этом бывший глава Минкультуры заявил на брифинге 31 января.

Источник: AP 2020

Мединского спросили, связан ли повышенный интерес президента к истории, проявляющийся в последние месяцы, с изменениями в политике.

Что касается его личных интересов историей — он всегда был огромным на самом деле. И скажу вам честно, я неоднократно лично был озадачен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента. Просто, наверное, это не было столь публично.
Владимир Путин
президент РФ

По его оценке, частое обращение президента к историческим темам с изменениями в политике не связано.

«Он внимательно интересуется, читает архивные документы, читает специализированные документы и поэтому никогда не допускает таких странных исторических ошибок (в отличие от зарубежных коллег. — ИФ.)», — добавил Мединский.

На большой пресс-конференции в декабре 2019 года Путин пообещал, что к юбилею Победы напишет статью о событиях, которые привели ко Второй мировой войне, по архивным документам, которые ему подберут специалисты.

Тогда же он назвал «верхом цинизма» попытки сравнить Советский Союз и фашистскую Германию, поскольку у СССР в 1939 году не было выхода кроме как подписать пакт о ненападении с Гитлером, чтобы не остаться с ним один на один. Он также напомнил, что один из дипломатов писал, что Польша «сделала всё для того, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии».

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20 декабря на встрече лидеров СНГ Путин заявил, что поворотным моментом в истории перед Второй мировой войной стал не пакт Молотова-Риббентропа, а «мюнхенский сговор» по разделу Чехословакии.

24 декабря на коллегии Минобороны президент назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липски, который в 1939-м году писал, что поддержал планы Адольфа Гитлера выслать евреев в Африку.

15 января Путин объявил, что для борьбы с фальсификацией истории в России будет создан самый полный архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, которые будут доступны как для граждан России, так и для всего мира. Он назвал это долгом России как страны-победительницы.

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