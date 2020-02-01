01:46 (мск), источник: РИА Новости
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране
«Президент подписал указ, согласно которому вводится режим чрезвычайной ситуации, который начинается в воскресенье… (он предполагает) временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV», — заявил он.
Речь, по его словам, идет об иностранцах, которые побывали на территории Китая 14 дней назад или менее. Исключение составляют лишь члены семей американских граждан и постоянные резиденты США.
«Граждане США, возвращающиеся с континентального Китая, в течение 14 дней будут находиться под особым наблюдением», — добавил он.
Кроме этого, режим ЧС предполагает ограничение перелетов в Китай из США только семью аэропортами.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.