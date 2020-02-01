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05:23 (мск), источник: РИА Новости

Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Татьяна Смайловски. Сенат США заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования. Против высказались 51, за — 49 сенаторов.

Источник: AP 2020

По вопросу вызова свидетелей к демократам присоединились двое республиканцев — Митт Ромни и Сьюзан Коллин.

Следующим вопросом на повестке может стать вынесение вердикта Трампу. Для оправдания президента у республиканцев имеется необходимое большинство.

Демократы на протяжении всего процесса заявляли, что отказ от вызова свидетелей станет провалом и показателем незаинтересованности их коллег узнать правду. Республиканцы, в свою очередь, настаивали, что вызов свидетелей должен был проходить в рамках расследования палаты представителей.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. После этого дело было передано в сенат, который должен вынести окончательный приговор президенту. Официально процесс над Трампом в верхней палате конгресса стартовал 16 января.

Шесть дней ушло на представление каждой из сторон своих позиций, и следующим двухдневным этапом стали вопросы обвинению и защите от сенаторов. Сессия вопрос-ответ позволила демократам палаты представителей и адвокатам президента далее развить свою аргументацию. Этот этап завершился в четверг.

Накануне голосования по вызову свидетелей в пятницу в американских СМИ было много спекуляций, удастся ли республиканцам объединить свои позиции и единогласно проголосовать против, чтобы быстрее завершить процесс над Трампом. Интрига сейчас сохраняется и вокруг демократов — по данным издания Politico, сразу три сенатора хотят отколоться от линии партии и проголосовать за оправдание американского лидера. Речь идет о сенаторах Джо Манчине от Западной Виргинии, Кирстен Синема от Аризоны и Даге Джонсе от Алабамы. В этих штатах имеется сильная поддержка Трампа, и законодатели вынуждены прислушиваться к избирателям для будущего переизбрания.

Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканцы занимают 53 места в сенате, а у демократы 47.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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Республиканцы в Сенате США отклонили запросы демократов по импичменту
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26 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Палата представителей объявила импичмент Трампу
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