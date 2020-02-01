Шотландия надеется вернуться в ЕС как независимая страна
В пятницу глава правительства шотландской автономии Никола Стерджен пообещала, что Шотландия вернется в Европейский союз — но уже в качестве независимого государства.
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Митинги и шествия против брексита прошли в Эдинбурге, Глазго, Абердине, Данди и других шотландских городах. В них участвовали депутаты британского парламента от Шотландской национальной партии (ШНП), которую возглавляет Стерджен.
Они называли Шотландию европейской страной и требовали ее скорейшего возвращения в ЕС.
На референдуме о брексите в 2016 году 62% шотландцев проголосовали против выхода из Евросоюза.
Будет ли референдум?
Источник:GETTY IMAGES
В день брексита Стерджен выступила с речью, в которой призвала своих сторонников продолжать борьбу за новый референдум о независимости Шотландии и набраться терпения.