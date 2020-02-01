16:01 (мск), источник: ТАСС
В России создали партию «За правду»
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/ — Ее председателем стал Захар Прилепин.
Делегаты из 58 субъектов РФ проголосовали за создание в России партии «За правду», ее председателем стал писатель Захар Прилепин. Об этом передает корреспондент ТАСС с учредительного съезда, который проходит в субботу в здании Центрального телеграфа.
Нет ничего удивительного, тем более предосудительного в том, что, конечно же, движению «За правду» нужна организация, которая реализует вещи, касающиеся конституции, социальной жизни, политической, культурной, все это будет воплощаться в жизнь. Именно с этой целью мы создаем партию «За правду».
Партия «За правду» создана на основе одноименного движения.
О создании движения «За правду» Прилепин объявил 29 октября 2019 года, отметив, что оно будет действовать в большинстве регионов России. Писатель говорил, что намерен совместно с единомышленниками создать большую структуру, способную помочь людям решать их конкретные задачи.
По замыслу организаторов, к движению может присоединиться любой желающий, оставив свои контактные данные на сайте организации. На сайте указано, что движение планирует поддерживать различные гражданские инициативы — «от защиты животных до контроля за выборами».