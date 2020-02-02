Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Кассир убил посетителя магазина из-за банки кофе В Москве кассир магазина «Дикси» одним ударом убил посетителя, который пытался своровать банку кофе
Фоторепортажи
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
31Правительство Михаила Мишустина
03:47 (мск), источник: ТАСС

Мэр Майами вручил Гуайдо ключ от города

Франсис Суарес назвал оппозиционера «президентом Венесуэлы».

Источник: AP 2020

ТАСС, 2 февраля. Мэр Майами (штат Флорида) Франсис Суарес в субботу вручил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо ключ от города.

«Невероятная честь приветствовать президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в нашем сообществе и подарить ему ключ от города Майами», — написал градоначальник в своем Twitter.

Политик отметил, что поддерживает Гуайдо в его «борьбе за свободную и демократическую Венесуэлу».

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в феврале прошлого года запретил выезжать из страны, 19 января прибыл в столицу Колумбии для участия в саммите по борьбе с терроризмом. После этого он посетил несколько стран Европы, а также Канаду.

 "Лучший самолёт в мире. Так никто летать не может"
"Раньше были две нефтяные державы — Россия и Саудовская Аравия, сегодня появилась третья"
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Крутой назвал вероятного участника «Евровидения» от России
Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского
Всемирно известный бренд уличили в жестоком обращении с моделями
Эксперт назвал наиболее выгодную валюту после Брексита
МЧС: один человек погиб при обрушении в новосибирском кафе
«Главному негодяю» UFC устроят бой за чемпионский пояс
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Авто
Новый КоАП: как увеличатся штрафы и что ждет водителей? Авто Mail.ru выяснил, какие изменения принесет российским автовладельцам новый Кодекс об административных правонарушениях
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Что уже сделал Госсовет
Пенсии вырастут
Гарантии пенсионерам
Gnezdo.ru
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Новости партнеров
Пенсии будут расти
Президент о пенсии
Что должен знать каждый пенсионер о поправках в Конституцию
К пожилым людям будут приезжать врачи из платных клиник
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь