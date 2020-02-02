03:47 (мск), источник: ТАСС
Мэр Майами вручил Гуайдо ключ от города
Франсис Суарес назвал оппозиционера «президентом Венесуэлы».
ТАСС, 2 февраля. Мэр Майами (штат Флорида) Франсис Суарес в субботу вручил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо ключ от города.
«Невероятная честь приветствовать президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в нашем сообществе и подарить ему ключ от города Майами», — написал градоначальник в своем Twitter.
Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в феврале прошлого года запретил выезжать из страны, 19 января прибыл в столицу Колумбии для участия в саммите по борьбе с терроризмом. После этого он посетил несколько стран Европы, а также Канаду.