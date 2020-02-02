Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
31Правительство Михаила Мишустина
04:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.

Источник: Reuters

«У меня есть объявление: Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая», — написала депутат и пояснила, что вырученные средства не смогут погасить внешние долги Украины, однако такая сделка избавит страну от «Зе-невежества» и «Зе-цинизма».

Так Тимошенко прокомментировала высказывание депутата от партии «Слуга народа» Евгения Брагара, который посоветовал пожилой украинке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Такой «совет» прозвучал в ответ на вопрос, как прожить на пенсию в размере двух тысяч гривен (около пяти тысяч рублей).

По данным на сентябрь 2019 года, жители Украины тратят две трети своих доходов на еду и коммунальные услуги. В среднем потребительские денежные расходы украинцев оценивались на уровне 8 036 гривен в месяц (20 526 рублей по текущему курсу).

 Россия накормит Сирию
28-летняя супермодель снялась в рекламе в прозрачном белье
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Крутой назвал вероятного участника «Евровидения» от России
Всемирно известный бренд уличили в жестоком обращении с моделями
Эксперт назвал наиболее выгодную валюту после Брексита
МЧС: один человек погиб при обрушении в новосибирском кафе
«Главному негодяю» UFC устроят бой за чемпионский пояс
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Горячие темы на Авто
Другие страны 179
С Праздником! 154
Увеличение штрафов за нарушения ПДД 99
Что опять с нашими чиновниками? 96
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Отставка Путина всколыхнула Запад
Уход Путина вызвал радость у Украины и Запада
Как на Западе радуются уходу Путина
Пенсии будут расти
Дети
Панды притворяются беременными, чтобы получать больше еды Панда – бамбуковый медведь и, возможно, самое милое существо в мире. Смотрите галерею!
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь