13:50 (мск), источник: Lenta.Ru
Кремль объяснил отставку главы Чувашии
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о недопустимости любого проявления неуважения к людям со стороны властей. Таким образом
Он отметил, что все видели совсем некрасивые события, и в глазах Путина такое неуважение абсолютно неприемлемо. «И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — заключил Песков.
Путин уволил главу Чувашии в связи с утратой доверия 29 января. Врио руководителя региона был назначен председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев.
До увольнения Игнатьев дважды оказывался в эпицентре скандала
Через неделю в сети была опубликована видеозапись, как чиновник «дрессирует» офицера МЧС и заставляет прыгать за ключами новой пожарной машины. В
На фоне этих событий Игнатьева исключили из «Единой России». «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям», — заявил в связи с этим секретарь генсовета партии Андрей Турчак.