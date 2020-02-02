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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль объяснил отставку главы Чувашии

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о недопустимости любого проявления неуважения к людям со стороны властей. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Источник: AP 2020

Он отметил, что все видели совсем некрасивые события, и в глазах Путина такое неуважение абсолютно неприемлемо. «И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — заключил Песков.

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Путин уволил главу Чувашии в связи с утратой доверия 29 января. Врио руководителя региона был назначен председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев.

До увольнения Игнатьев дважды оказывался в эпицентре скандала из-за своего поведения. Сначала он призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть, но позднее извинился за свои слова.

Через неделю в сети была опубликована видеозапись, как чиновник «дрессирует» офицера МЧС и заставляет прыгать за ключами новой пожарной машины. В пресс-службе главы республики говорили, что мужчины были знакомы, и так Игнатьев «пошутил».

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На фоне этих событий Игнатьева исключили из «Единой России». «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям», — заявил в связи с этим секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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