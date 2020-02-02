Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Макдоналдс» в СССР: открытие ресторана, ставшего символом эпохи Почему в советском Макдональдсе не было Биг Тейсти? Сколько Биг Маков мог себе позволить советский инженер
Фоторепортажи
15Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: «сделка века» не совсем соответствует резолюции Совбеза ООН

Предложенная США «сделка века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не до конца соответствует положениям резолюций Совета Безопасности ООН, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Источник: AP 2020

«Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дмитрий Песков также поставил под сомнение возможность реализации разработанного проекта.

Мы видим реакцию палестинцев, мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности.
Дмитрий Песков

Ранее документ отвергла Лига арабских государств. Палестина заявила о прекращении всех отношений с США.

Напомним, 28 января в Вашингтоне президент США Дональд Трамп в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обнародовал основные положения плана палестино-израильского урегулирования. Его официальное название «Мир ради процветания». 181-страничный документ состоит из двух разделов — политического и экономического, а также карт и приложений. Палестинские лидеры договорились совместно противодействовать «сделке века».

Читайте также
 В России выявлены первые больные коронавирусом
Зеленский в очередной раз обратился с просьбой к Вашингтону
Песков объяснил увольнение главы Чувашии
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Российский боксер во время задержания ударил росгвардейца
Банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января
Джокович выиграл Australian Open и стал рекордсменом
В Сети поделились фото необычного «конфиската» в аэропортах
Тест: как встречают весну в разных странах
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Горячие темы на Авто
Другие страны 220
С Праздником! 157
Увеличение штрафов за нарушения ПДД 121
Девочек по больше ! 108
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Чем опасны бонусные карты магазинов
Махмут Гареев - человек, который стоил целой армии
Названа болезнь, убившая протоиерея Всеволода Чаплина
Село, которому повезло. Как бизнесмен побывал на родине своих предков
Дети
Панды притворяются беременными, чтобы получать больше еды Панда – бамбуковый медведь и, возможно, самое милое существо в мире. Смотрите галерею!
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Новости партнеров
Свадьба Волочковой пройдет с королевским размахом
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Признаки заражения смертельным китайским вирусом
Подруга Пелагеи рассказала, кто стоит за травлей певицы в СМИ
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь