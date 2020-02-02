15:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: «сделка века» не совсем соответствует резолюции Совбеза ООН
Предложенная США «сделка века» по урегулированию
«Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».
Дмитрий Песков также поставил под сомнение возможность реализации разработанного проекта.
Мы видим реакцию палестинцев, мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности.
Ранее документ отвергла Лига арабских государств. Палестина заявила о прекращении всех отношений с США.
Напомним, 28 января в Вашингтоне президент США Дональд Трамп в присутствии