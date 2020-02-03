Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Ученые назвали частоту сильнейших геомагнитных бурь«Супербури» могут привести к отключению электроэнергии, потере сигналов GPS и радиосвязи, сбоям в работе спутников и авиации
Фоторепортажи
27Как жили студенты в советские годы
31Правительство Михаила Мишустина
02:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

Источник: РИА "Новости"

Наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий (91 процент граждан) и фиксации МРОТ (90 процентов) не ниже прожиточного минимума.

О положительном отношении к предложениям увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет заявили 87 процентов респондентов, наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу президента страны на предмет соответствия Основному закону — 81 процент граждан.

Читайте также
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции

68 процентов опрошенных поддержали предложение запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих. 61 процент респондентов положительно отнесся к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Президентский законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен в первом чтении. Ожидается, что документ будет принят депутатами в феврале, при этом уже на весну, предварительно на апрель, запланировано общероссийское голосование, результаты которого, как заверили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была озвучена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. Его бывший глава Дмитрий Медведев заявил что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Россия накормит Сирию
28-летняя супермодель снялась в рекламе в прозрачном белье
Киев не устроила предложенная Тегераном компенсация за Boeing
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Боевики захватили танк Т-90 сирийской армии
Синоптики пообещали погодные рекорды в России
В Ираке выпало 35 сантиметров снега (фото)
В Сети поделились фото необычного «конфиската» в аэропортах
Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Как показать скрытые папки в Windows 10 И как скрыть любую папку
Авто
Новый КоАП: как увеличатся штрафы и что ждет водителей? Авто Mail.ru выяснил, какие изменения принесет российским автовладельцам новый Кодекс об административных правонарушениях
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Панды притворяются беременными, чтобы получать больше еды Панда – бамбуковый медведь и, возможно, самое милое существо в мире. Смотрите галерею!
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь