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09:27 (мск), источник: Известия

В России предложили ужесточить наказание для шумных соседей

В России предложили на федеральном уровне ужесточить наказание для шумных соседей и ввести штрафы. Об этом «Известиям» рассказала один из авторов законопроекта. Член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова.

Источник: Известия

Группа депутатов ГД уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00.

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Денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Штраф могут выписать за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.

При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека», уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.

Эксперты отметили, что на данный момент федерального «закона о тишине» не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила.

«Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся “за бортом” правового регулирования», — уточнила депутат.

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