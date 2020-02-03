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10:17 (мск), источник: ТАСС

Турция нанесла удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел турецких военных

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в сирийском Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих, в результате которого погибли четверо солдат. Об этом сообщил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом на Украину.

Источник: РИА "Новости"

«Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30−35 сирийцев», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган при этом не уточнил, являются ли «нейтрализованные сирийцы» представителями сирийской армии.

Президент также заявил, что турецкие и российские военные специалисты поддерживают контакты после обстрела турецких военнослужащих в Идлибе.

«Наши генералы находятся в постоянном контакте и проводят переговоры. Основываясь на этих переговорах, мы продолжаем наши операции <…> Мы направили России послание [с просьбой] не противостоять турецкой операции в Идлибе, поскольку ее целью является режим [президента Сирии Башара Асада]», — сказал Эрдоган.

По сообщениям Министерства национальной обороны, в понедельник четверо турецких солдат погибли, еще девять военных получили ранения в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе. По утверждениям Анкары, обстрел вела сирийская армия, несмотря на то, что ее заблаговременно уведомили о позициях турецких сил.

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