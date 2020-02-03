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10:44 (мск), источник: РИА Новости

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

КЕРЧЬ, 3 фев — РИА Новости. Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя горсовета Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы.

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«Прекратить полномочия председателя Керченского городского совета Маи Хужиной с 3 февраля в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в решении.

Глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его «символическим». Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей. По его мнению, в действиях чиновников не было злого умысла, а «это была глупость», за которую увольняют.

В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере.

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