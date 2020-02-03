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10:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Зараженных коронавирусом иностранцев будут высылать из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с членами правительства, что иностранцев могут депортировать в случае выявления у них коронавируса. Он пояснил, что это предусматривает национальный план по борьбе с инфекцией. Господин Мишустин также отметил, что китайский коронавирус внесен в список опасных болезней.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 09:33 MSK, 03.02
17 295Инфицировано
362Скончалось
487Выздоровело
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«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе — это изоляция и карантин», — сказал председатель правительства (цитата по «Интерфаксу»).

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Михаил Мишустин также предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки. Форум планировалось провести 12—14 февраля, о его возможном переносе ранее сообщали источники «Ъ». Премьер-министр также сообщил, что Китаю направят гуманитарную помощь.

Новый коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. От заболевания погибли уже более 360 человек, число заразившихся превышает 17 тыс. человек. Случаи заболевания были обнаружены и в других странха. В России выявлено два таких случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

В России работает штаб по противодействию коронавирусу, его возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Из-за новой инфекции закрыта граница на Дальнем Востоке, приостановлено железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. С 1 февраля российские авиаперевозчики могут работать только в чартерном режиме.

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