Зараженных коронавирусом иностранцев будут высылать из России

10:44 (мск), источник: Коммерсантъ
«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе — это изоляция и карантин», — сказал председатель правительства (цитата по «Интерфаксу»).
Михаил Мишустин также предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки. Форум планировалось провести
Новый коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. От заболевания погибли уже более 360 человек, число заразившихся превышает 17 тыс. человек. Случаи заболевания были обнаружены и в других странха. В России выявлено два таких случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
В России работает штаб по противодействию коронавирусу, его возглавляет