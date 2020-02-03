Глава МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией

Президент России назвал дипломата «сволочью» и «антисемитской свиньей». После этого президент Польши Анджей Дуда отменил поездку на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле из-за присутствия на нем Путина.
«Я думаю, что мы определенно выиграли этот исторический спор с Россией. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось. Теперь мы должны стремиться успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря ни на что, мы соседи, в конце концов», — сказал глава МИД Польши в интервью агентству PAP.
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев говорил, что Польша находится в «неоплатном долгу» перед Россией и другими странами бывшего СССР. Власти Польши тем временем могут принять резолюцию против российской трактовки истории.
В январе МИД Польши опубликовал перечень объектов культурного наследия страны, которые ведомство считает утраченными по вине СССР. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что двум странам удалось уладить разногласия.