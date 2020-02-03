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12:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией

Глава польского МИДа Яцек Чапутович уверен, что Польша выиграла «исторический спор с Россией». Как считает министр, двум странам пора нормализовать отношения. Поводом для их ухудшения стало высказывание президента РФ Владимира Путина о дипломате Юзефе Липском (был послом Польши в Берлине в 1934—1939 годах).

Источник: AP 2020

Президент России назвал дипломата «сволочью» и «антисемитской свиньей». После этого президент Польши Анджей Дуда отменил поездку на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле из-за присутствия на нем Путина.

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«Я думаю, что мы определенно выиграли этот исторический спор с Россией. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось. Теперь мы должны стремиться успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря ни на что, мы соседи, в конце концов», — сказал глава МИД Польши в интервью агентству PAP.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев говорил, что Польша находится в «неоплатном долгу» перед Россией и другими странами бывшего СССР. Власти Польши тем временем могут принять резолюцию против российской трактовки истории.

В январе МИД Польши опубликовал перечень объектов культурного наследия страны, которые ведомство считает утраченными по вине СССР. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что двум странам удалось уладить разногласия.

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