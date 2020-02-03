13:33 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться
Консолидированное мнение по этому вопросу должна будет вынести рабочая группа, уточнил
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Все предложения по возможным поправкам в Конституцию РФ, в том числе по упоминанию Бога, рассматриваются рабочей группой, которая и должна в итоге вынести консолидированное мнение. Об этом заявил в понедельник журналистам
«Вся дискуссия ведется в рамках комиссии [рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию], она должна там вестись. Состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение [по упоминанию Бога] будет там обсуждаться», — сказал представитель Кремля.
По его словам, «как раз функция комиссии — воспринимать озвучиваемые предложения и инициативы и уже выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности [тех или иных предложений]».
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 1 февраля в своем
По словам предстоятеля Русской православной церкви, которые приводит председатель Синодального отдела, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.