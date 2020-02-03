Кремль ответил на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма

Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
Официальный представитель Кремля напомнил, что Эрдоган имеет действующее приглашение от российского коллеги посетить полуостров, чтобы увидеть все своими глазами.
Ранее в понедельник Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе визита в Киев первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, «аннексию» которого Россией Анкара считает незаконной. Ранее СМИ писали, что в ходе встречи стороны заключат соглашение о предоставлении Турцией военной помощи Украине в размере 50 миллионов долларов.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, США и страны Евросоюза считают полуостров оккупированной территорией. Москва заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права.