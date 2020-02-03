Турецкие военные погибли под огнем армии Сирии. Турция ответила
Турция сообщила, что четверо турецких военных погибли и девять были ранены в результате обстрела сирийскими правительственными силами в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Ответным огнем было убито до 35 сирийских солдат, утверждают турецкие власти.
Источник:EPA
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит принимать ответные меры после того, как были убиты четверо ее военнослужащих. Эрдоган также сказал, что, по предварительным данным, 30−35 сирийцев были «нейтрализованы» во время ответа Турции на «интенсивный обстрел».
«Мы ответили на эти атаки и будем продолжать это делать, используя артиллерию и минометы», — цитирует заявление Эрдогана агентство Рейтер. «Мы полны решимости продолжать операции для безопасности нашей страны и наших братьев в Идлибе», — добавил он.
Представитель возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что сирийские военные отныне являются легитимной целью для Турции. «Мы ожидаем, что Россия не будет защищать силы режима после явного нападения на наши вооруженные силы рядом с нашими постами», — сказал он в эфире турецкой службы Си-эн-эн.
Наблюдательные посты были созданы в соответствии с соглашением 2017 года между Россией, Турцией и Ираном.
В свою очередь российские военные заявили, что военнослужащие Турции попали под огонь, открытый по террористам.
«Подразделения турецких войск в темное время суток со 2-го на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Серакаб», — говорится в заявлении центра примирения враждующих сторон в Сирии.
«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», — подчеркивается в заявлении российских военных.
Источник:AFP 2020
Турция заявляет, что ее военные находятся в Идлибе с целью предотвращения боевых столкновений, подчеркивая при этом, что перемещения ее военных заранее согласовываются.
Собеседник Рейтера из числа сотрудников службы безопасности уточнил, что турецкие военные погибли в районе города Серакаб в 15 километрах к востоку от города Идлиб.
Последний оплот
Провинция Идлиб считается последним оплотом повстанцев. Турция и Россия, ключевой союзник сирийского президента Башара Асада, в 2018 году подписали соглашение о зоне деэскалации в Идлибе. Условия соглашения нарушились.
«К сожалению, Россия не придерживается ни астанинского, ни сочинского соглашений. Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит [сирийскому] режиму необходимое предупреждение», — заявил турецкий президент.
Москва еще в пятницу отвергла эти обвинения. «Мы привержены взятым на себя обязательствам», — сказала представитель МИД России Мария Захарова.
В воскресенье появились сообщения о том, что около 200 единиц турецкой военной техники вошли на территорию Сирии.
Тысячи человек в начале года вынуждены были спасаться бегством из Идлиба из-за наступления сирийской армии, которое, как считается, проходит при поддержке России. Многие мирные жители устремились к границе с Турцией.
Турция, где уже находится 3,6 млн жителей Сирии, опасается новой волны беженцев из Идлиба.
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