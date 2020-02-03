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18:48 (мск), источник: Российская газета

В Госдуму внесен законопроект о «народном бюджетировании»

В понедельник «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о «народном бюджетировании». В случае принятия он поможет привлечь граждан к решению проблем, возникающих на местном уровне, а также к развитию общественной инфраструктуры.

Источник: Reuters

Документ вводит механизм инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Ранее эту идею «единороссов» поддержал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Пока что всего 1% бюджетных средств тратится с учетом мнения граждан, объяснил один из авторов поправок — секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак. Президент же, отметил он, поручил увеличить в пять раз финансирование проектов, предложенных жителями.
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И внесенный законопроект о «народном бюджетировании», по словам парламентария, «во многом направлен на решение этой задачи».

«В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и других важных для них вопросах», — объяснил Турчак. До сих пор же подобные проекты существовали «каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов».

Андрей Турчак и его соавторы — сенатор Олег Мельниченко и глава фракции «единороссов» в Госдуме Сергей Неверов — предлагают прописать правовые основы внесения проектов инициативной группой граждан в местную администрацию.

Также предстоит определить порядок работы администрации с поступившими инициативными проектами, механизм их конкурсного отбора.
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Согласно документу, инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описания ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации.

Принятие законопроекта, говорится в пояснительной записке, будет способствовать активизации участия граждан в решении местных проблем, развитию общественной инфраструктуры, а также повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств.

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