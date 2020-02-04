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00:30 (мск), источник: РИА Новости

Россия временно ограничила въезд иностранцев с территории Китая

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР, пропускать будут ряд граждан только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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Источник: РИА Новости

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00.00 московского времени 4 февраля 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории КНР в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ», — говорится в тексте распоряжения.

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Кроме этого, МИД РФ поручено уведомить КНР и другие страны о предусмотренных мерах, подчеркнув их особые обстоятельства и временный характер.

«Органам исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых расположены воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации … оказывать соответствующим федеральным органам исполнительной власти содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением настоящего распоряжения», — добавляется в документе.

Также регионам поручено провести разъяснительную работу среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.

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