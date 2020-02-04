11:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Россияне обновили свое мнение
38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства.
74% россиян недовольны работой прежнего состава правительства и пока не могут однозначно оценить перемены после отставки кабинета Дмитрия Медведева. По данным опроса «Левада-центра», 46% опрошенных считают, что с приходом новых министров ничего не изменится, 38% рассчитывают на улучшение положения дел в России. Эксперты отмечают, что новым политическим деятелям всегда выдается кредит доверия, но надолго ли, зависит от того, сможет ли команда Михаила Мишустина обеспечить экономический рост в стране.
Опрос «Левада-центра» проводился с 23 по 29 января 2020 года. В нем участвовали 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 50 российских регионов. Согласно исследованию, 74% россиян считают, что правительству под руководством Дмитрия Медведева за время его работы не удалось улучшить положение дел в стране. Только 22% опрошенных положительно оценивают деятельность правительства, ушедшего в отставку после послания президента Федеральному собранию, на котором глава государства предложил развернуть новую систему мер социальной поддержки и внести изменения в Конституцию.
85% респондентов никогда ничего не слышали о Михаиле Мишустине до того, как Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост председателя правительства. Перемен в результате перестановок не ждут 46% опрошенных, 38% сохраняют надежду на новый состав кабинета. 9% ожидают изменений к худшему.
Социолог «Левада-центра» Карина Пипия считает «ожидаемыми» негативные оценки работы прежнего кабмина. Согласно соцопросам, в конце декабря 2018 года более половины россиян (53%) хотели отставки правительства. «Основные претензии к его работе были связаны с социальной незащищенностью граждан: низкими пенсиями, зарплатами, безработицей, падением доходов, — говорит Пипия.— Подстегнула недовольство и пенсионная реформа». Что касается Мишустина, он общественному мнению пока неизвестен, поэтому практически половина россиян не ожидают с его приходом резких положительных или негативных перемен, отмечает Карина Пипия:
Новому деятелю всегда выдается кредит доверия на недолгий период, учитывая скромную политическую конкуренцию и потребность в новых лицах, когда люди годами называют одних и тех же политиков. О реальном же отношении к новому премьеру и правительству можно будет судить только через
полгода-год.
Политолог Дмитрий Фетисов считает, что в обществе нет четкого отношения к новому составу кабмина: «Значительная часть граждан верит в то, что правительство Михаила Мишустина изменит
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
Вице-премьер Алексей Оверчук, цифровая экономика, ранее заместитель руководителя ФНС.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, культура и спорт, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, аппарат правительства, ранее заместитель руководителя ФНС.
Министр финансов Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
Министр экономического развития Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
Министр транспорта Евгений Дитрих, сохранил должность.
Министр промышленности Денис Мантуров, сохранил должность.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранил пост.
Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сохранил пост.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, сохранил пост.
Министр труда Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сохранил пост.
Ангелина Галанина