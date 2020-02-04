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11:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россияне обновили свое мнение

38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

74% россиян недовольны работой прежнего состава правительства и пока не могут однозначно оценить перемены после отставки кабинета Дмитрия Медведева. По данным опроса «Левада-центра», 46% опрошенных считают, что с приходом новых министров ничего не изменится, 38% рассчитывают на улучшение положения дел в России. Эксперты отмечают, что новым политическим деятелям всегда выдается кредит доверия, но надолго ли, зависит от того, сможет ли команда Михаила Мишустина обеспечить экономический рост в стране.

Опрос «Левада-центра» проводился с 23 по 29 января 2020 года. В нем участвовали 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 50 российских регионов. Согласно исследованию, 74% россиян считают, что правительству под руководством Дмитрия Медведева за время его работы не удалось улучшить положение дел в стране. Только 22% опрошенных положительно оценивают деятельность правительства, ушедшего в отставку после послания президента Федеральному собранию, на котором глава государства предложил развернуть новую систему мер социальной поддержки и внести изменения в Конституцию.

Поправки в Конституцию
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По данным «Левада-центра», за посланием следили 78% россиян. 47% опрошенных полагают, что конституционные поправки вносятся в интересах самого Владимира Путина, 44% — что предложенные поправки нужны для совершенствования госуправления.

85% респондентов никогда ничего не слышали о Михаиле Мишустине до того, как Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост председателя правительства. Перемен в результате перестановок не ждут 46% опрошенных, 38% сохраняют надежду на новый состав кабинета. 9% ожидают изменений к худшему.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия считает «ожидаемыми» негативные оценки работы прежнего кабмина. Согласно соцопросам, в конце декабря 2018 года более половины россиян (53%) хотели отставки правительства. «Основные претензии к его работе были связаны с социальной незащищенностью граждан: низкими пенсиями, зарплатами, безработицей, падением доходов, — говорит Пипия.— Подстегнула недовольство и пенсионная реформа». Что касается Мишустина, он общественному мнению пока неизвестен, поэтому практически половина россиян не ожидают с его приходом резких положительных или негативных перемен, отмечает Карина Пипия:

Новому деятелю всегда выдается кредит доверия на недолгий период, учитывая скромную политическую конкуренцию и потребность в новых лицах, когда люди годами называют одних и тех же политиков. О реальном же отношении к новому премьеру и правительству можно будет судить только через полгода-год.
Карина Пипия ​​​​​​​
социолог «Левада-центра»

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что в обществе нет четкого отношения к новому составу кабмина: «Значительная часть граждан верит в то, что правительство Михаила Мишустина изменит социально-экономическую обстановку в стране к лучшему. Если Мишустину удастся обеспечить экономический рост, он станет важным и популярным политиком». Низкая известность Мишустина до назначения сейчас ему скорее помогает: у него нет антирейтинга, он может свободно формировать и развивать свой публичный образ, полагает глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. «Обновление правительства — мощное оружие для перезагрузки общественных настроений. Новый кабинет с новыми лицами получает кредит доверия и надежд на улучшение. Это совпадает и запросом на перемены. Вопрос в том, сколько такой рейтинг ожиданий и надежд будет сохраняться, как на него будут влиять шаги нового правительства и степень его эффективности», — считает Бадовский.

РИА "Новости"
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.

РИА "Новости"
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
 

РИА "Новости"
3/31

Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
 

РИА "Новости"
4/31

Вице-премьер Алексей Оверчук, цифровая экономика, ранее заместитель руководителя ФНС.
 

РИА "Новости"
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Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
 

РИА "Новости"
6/31

Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
 

РИА "Новости"
7/31

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
8/31

Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
9/31

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, культура и спорт, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
 

РИА "Новости"
10/31

Вице-премьер Дмитрий Григоренко, аппарат правительства, ранее заместитель руководителя ФНС.
 

РИА "Новости"
11/31

Министр финансов Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
 

РИА "Новости"
12/31

Министр экономического развития Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
 

РИА "Новости"
13/31

Министр транспорта Евгений Дитрих, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
14/31

Министр промышленности Денис Мантуров, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
15/31

Министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
16/31

Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
17/31

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
18/31

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
19/31

Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
20/31

Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
 

РИА "Новости"
21/31

Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
 

РИА "Новости"
22/31

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
23/31

Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
 

РИА "Новости"
24/31

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
25/31

Министр труда Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
 

РИА "Новости"
26/31

Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
 

РИА "Новости"
27/31

Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
 

РИА "Новости"
28/31

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
 

РИА "Новости"
29/31

Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
 

РИА "Новости"
30/31

Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
31/31

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сохранил пост.
 

Ангелина Галанина

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