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11:22 (мск), источник: Ведомости

Избирательная кампания в США началась с технических проблем

В США предвыборная кампания к президентским выборам началась с технических проблем. Демократическая партия США не смогла вовремя огласить итоги партийных собраний (кокусы, вид праймериз) в штате Айова из-за проблем с мобильным приложением, по которому результаты голосования передаются с 1700 участков в штаб партии, пишет Bloomberg.

Источник: Bernie Sanders

По словам представителя Демократической партии Мэнди МакКлюр, проблема связана именно с работой приложения и речи о хакерской атаке не идет. Помимо электронных данных результаты голосования фиксировали на бумаге и с помощью фото, что позволяет сопоставить полученные данные и избежать ошибок, указывает она. Оглашение результатов может быть отложено на несколько дней, пишет Bloomberg. Избирательная комиссия еще не приняла решение о том, когда будут обнародованы итоги голосования, сообщил агентству источник, знакомых с процессом подсчета голосов.

Сторонники демократической партии в Айове выбирают из 11 претендентов, среди которых бывший вице-президент США Джозеф Байден, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Вермонта Берни Сандерс.

Кандидатам нужно набрать не менее 15% голосов, чтобы продолжить участвовать в предвыборной гонке.

Как пишет Bloomberg, результаты голосования должны показать, кто из участников президентской гонки пользуется наибольшей поддержкой избирателей в начале предвыборной кампании. По прогнозам RealClearPolitics, фаворитом гонки в Айове является социалист Берни Сандерс, однако на общенациональном уровне он пока уступает Байдену, который обещал вернуться к политике Барака Обамы в сфере здравоохранения и проводить более жесткий курс в отношении России.

У консерваторов, как и ожидалось, разгромную победу на партийных собраниях в Айове одержал Дональд Трамп, набравший 97,1% голосов.

Демократическая партия в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы, в частности во взломе серверов и компьютеров партии с целью нанести ущерб предвыборной кампании Халлари Клинтон и способствовать победе Дональда Трампа. Расследование обстоятельств вмешательства проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине апреля 2019 г. Минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, но Россия предпринимала попытки повлиять на ход выборов. Власти России неоднократно отвергали свою причастность к вмешательству в американские выборы.

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