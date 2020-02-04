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11:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В российских ведомствах появятся чиновники, отвечающие за цифровизацию

В федеральных органах исполнительной власти (министерства, службы, агентства) появятся заместители руководителей, которые будут отвечать за цифровую трансформацию. Это следует из поручения премьер-министра Михаила Мишустина от 1 февраля, с которым ознакомились «Ведомости».

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Источник: РИА "Новости"

Документ был направлен Минкомсвязи и всем другим органам исполнительной власти, сообщили источники издания. Минкомсвязи должно было разработать требования к чиновникам, которые будут отвечать за цифровизацию, и методические рекомендации. Источник в ведомстве подтвердил факт получения этого поручения, работа над ним идет.

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Ведомствам нужно будет либо вводить новую должность заместителя по вопросам цифровизации, либо возложить эти обязанности на одного из действующих заместителей. Согласовывать кандидатуру нужно будет с профильным вице-премьером. Его имя не указывается, однако куратором нацпрограммы «Цифровая экономика» в правительстве в январе был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В пресс-службе Минкомсвязи не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию. Представители Михаила Мишустина и Дмитрия Чернышенко также не ответили на запрос издания.

Напомним, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. 21 января был объявлен новый состав правительства. Позднее премьер-министр распределил обязанности между вице-премьерами.

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