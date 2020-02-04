В российских ведомствах появятся чиновники, отвечающие за цифровизацию

Документ был направлен Минкомсвязи и всем другим органам исполнительной власти, сообщили источники издания. Минкомсвязи должно было разработать требования к чиновникам, которые будут отвечать за цифровизацию, и методические рекомендации. Источник в ведомстве подтвердил факт получения этого поручения, работа над ним идет.
Ведомствам нужно будет либо вводить новую должность заместителя по вопросам цифровизации, либо возложить эти обязанности на одного из действующих заместителей. Согласовывать кандидатуру нужно будет с профильным вице-премьером. Его имя не указывается, однако куратором нацпрограммы «Цифровая экономика» в правительстве в январе был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В пресс-службе Минкомсвязи не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию. Представители Михаила Мишустина и Дмитрия Чернышенко также не ответили на запрос издания.
Напомним, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. 21 января был объявлен новый состав правительства. Позднее премьер-министр распределил обязанности между вице-премьерами.