Рабочая группа продолжит рассматривать поправки в Конституцию до 14 февраля

«Мы сопредседателями обратились к президенту и Госдуме с просьбой о продлении срока работы над поправками. И вчера совет государственной думы принял решение 14-го числа у нас теперь новый срок, когда закроется соответствующий период для внесения поправок и предложений. То есть у нас есть время ещё до конца следующей недели. Посмотрим, как справимся. У нас с одной стороны, нет никакой спешки, но с другой, расслабляться не стоит, потому что мы нарастили темп работы, структурировались по группам, и объём постоянно растёт», — сказал Клишас на заседании рабочей группы.
Владимир Путин в середине января подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации».
Сопредседателями рабочей группы заявлены: председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор «Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.
Глава государства в послании к Федеральному Собранию заметил, что «и сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии новой Конституции».
«Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, ещё многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества», — сказал Путин.
Однако президент предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые он «считает вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие».