11:46 (мск), источник: Lenta.Ru
Лукашенко поведал о Москве в деле о задержании директоров сахарозаводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров всех сахарных заводов республики. Об этом сообщает БЕЛТА.
По его словам, в ближайшие дни Комитет государственной безопасности (КГБ) подробно расскажет об этом деле.
Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов.
Ранее стало известно, что в Белоруссии задержали директоров всех четырех сахарных заводов республики. По информации журналистов, расследование проводит КГБ Белоруссии. Всего по делу о сахарозаводах было задержано 11 человек. Так, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович был задержан при вылете на отдых. С этой целью возле Вроцлава белорусские силовики развернули рейс Минск — Мюнхен, который приземлился в Гродно.
26 декабря Лукашенко заявил, что 2020 год будет для страны непростым. Глава государства призвал вертикаль власти быть начеку. По словам белорусского лидера, главная угроза может исходить от экономики.