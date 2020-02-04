14:03 (мск), источник: RTVi
Александр Лукашенко: период холода в отношениях с США закончился
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что период холода в
По словам Лукашенко, раньше Беларусь и США «смотрели друг на другу через
Президент подчеркнул, что полностью одобряет подобное сближение. Он также заверил белорусов, что «стенать, переживать и рыдать» незачем. «Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира», — пояснил Лукашенко.
При этом политик отметил, что в России визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск вызвал целый скандал. По мнению Лукашенко, беспокойство абсолютно необоснованно, ведь у Москвы с Вашингтоном связь куда прочнее. «Они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда», — рассуждал президент.
После переговоров с Лукашенко Помпео пообещал взять курс на улучшение отношений между странами, а также заявил, что американская сторона готова обеспечить страну нефтью на 100% и делать инвестиции в Беларусь, чтобы поддержать ее суверенитет. При этом госсекретарь подчеркнул, что США не просят Беларусь выбирать между ними и Россией в плане дипломатических отношений.
По словам Лукашенко, с Помпео он познакомился, когда тот еще был директором ЦРУ. До недавнего времени общение было заочным, но «если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет», уверен президент. По его словам, американская разведка предоставляла белорусским пограничникам информацию для задержания людей с ядерными материалами.