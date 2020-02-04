Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить полномочия

По его словам, поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью.
Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по тем сферам, в которых они являются специалистами и чувствуют, что можно сделать, чтобы ситуацию улучшить. То же самое с теми поправками, которые я предложил. Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать.
Владимир Путинпрезидент России
Глава государства отметил, что голосование по поправкам будет высшей формой демократии.
Он высказался против отождествления всероссийского голосования по поправкам к Конституции и продления его полномочий на посту президента.
По словам президента, чем более широкой будет дискуссия о поправках в Конституцию РФ, тем более народным будет основной закон страны.
Всенародное голосование россиян должно быть окончательной точкой при принятии решения по поправкам в Конституцию, добавил президент.
Путин надеется, что подготовка поправок в Конституцию займет чуть более трех месяцев.