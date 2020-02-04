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16:03 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что к уволенному в связи с утратой доверия главе Чувашии Михаилу Игнатьеву претензий со стороны правоохранительных органов не было, но он был «лишен чувства уважения к людям»; глава государства также назвал безобразием инциденты с бывшим чиновником, о которых он узнал из СМИ.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мне об этом ничего не известно», — сказал Путин во вторник на встрече с представителями общественности. Так он ответил на вопрос, «имеет ли бывший глава Чувашии коррупционный след».

«Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах (на госслужбе — ИФ) невозможно. Какое это требование? Уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение», — подчеркнул Путин.

«То, что я увидел в СМИ (публикации об Игнатьеве — ИФ), привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, это безобразие. И чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут», — заявил Путин.

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Он отметил, что чиновники любого уровня — и муниципального, и регионального, и федерального — не должны работать на своих местах с подобным отношением к гражданам.

Скандалы вокруг экс-главы Чувашии

29 января Путин своим указом отправил в отставку Игнатьева с поста главы Чувашии «в связи с утратой доверия». В последний раз президент увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей.

Игнатьев руководил республикой более девяти лет. В январе 2020 года произошло два инцидента с участием чиновника, вызвавшие широкий общественный резонанс. Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что ««надо мочить» журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком. Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его «речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили».

А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Видео вызвало возмущенные комментарии. В МЧС России также «негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия». «Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

28 января президиум Генсовета «Единой России» исключил Игнатьева из партии.

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