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17:28 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко: Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам

МИНСК, 4 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Источник: РИА Новости

«Что мы просим сейчас от россиян? Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить… Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам», — приводит слова главы государства агентство Sputnik Беларусь.

Он отметил, что «старший брат» не должен так относиться к «самому близкому народу». Лукашенко добавил, что Белоруссия готова сотрудничать с Россией на честной и прозрачной основе.

«Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за тысячу кубометров (российского — ред.) газа предложили. Спотовые цены в Европе — до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите», — добавил он.

Президент отметил, что у Белоруссии отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией в размере девяти миллиардов долларов в год.

То есть, они у нас продают на 9 миллиардов долларов больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против «батьки Лукашенко» и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
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«Альтернативные источники поставок»

На фоне нефтегазовых споров Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, на прошлой неделе глава государства рассказал о переговорах с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщалось, что Минск уже получил первую партию нефти из Норвегии.

При этом Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но стремится таким образом диверсифицировать поставки.

В субботу Минск посетил госсекретарь США Майк Помпео. Во время визита он заявил, что американские компании способны полностью удовлетворить потребности Белоруссии в нефти, чтобы «помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство».

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