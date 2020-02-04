Лукашенко: Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам

«Что мы просим сейчас от россиян? Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить… Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам», — приводит слова главы государства агентство Sputnik Беларусь.
Он отметил, что «старший брат» не должен так относиться к «самому близкому народу». Лукашенко добавил, что Белоруссия готова сотрудничать с Россией на честной и прозрачной основе.
«Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за тысячу кубометров (российского — ред.) газа предложили. Спотовые цены в Европе — до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите», — добавил он.
Президент отметил, что у Белоруссии отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией в размере девяти миллиардов долларов в год.
То есть, они у нас продают на 9 миллиардов долларов больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против «батьки Лукашенко» и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
На фоне нефтегазовых споров Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, на прошлой неделе глава государства рассказал о переговорах с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщалось, что Минск уже получил первую партию нефти из Норвегии.
При этом Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но стремится таким образом диверсифицировать поставки.
В субботу Минск посетил госсекретарь США Майк Помпео. Во время визита он заявил, что американские компании способны полностью удовлетворить потребности Белоруссии в нефти, чтобы «помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство».