Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Макрон находится с визитом в Польше 3—4 февраля. Накануне французский лидер встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким.
«Представляя свои свободные размышления об истории, я хочу сказать, что мы не строим Европу, забывая о Европе. Мы строим Европу, зная историю, защищая ее от всех попыток фальсификации, пересмотра некоторыми странами, некоторыми партиями», — сказал Макрон во вторник, выступая перед польскими студентами.
«Риск, который я вижу, — это появление искажений исторической памяти. Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Я вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Я вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Я вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории», — отметил французский президент.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с нацистской Германией, и в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.
По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться».