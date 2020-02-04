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17:46 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко положительно оценила работу руководства Брянской области

БРЯНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Брянская область является одним из самых динамично развивающихся регионов, за последние годы она получила мощный импульс развития. Об этом во время рабочей поездки в Брянск заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я уже сказала на встрече с региональным активом, это объективно: за последние годы Брянская область получила очень мощный импульс развития. Это сегодня один из самых динамично развивающихся регионов, 115% — рост промышленного производства по итогам прошлого года. Это же само по себе не приходит, это результат работы губернатора [Александра Богомаза], региональной команды. Какую бы мы сферу ни взяли, везде очень хорошее движение вперед», — сказала Матвиенко журналистам.

Среди положительных моментов Матвиенко отметила также увеличение регионального бюджета, темпов газификации, программу социального обустройства сел. Спикер СФ назвала губернатора человеком, который «умеет добиваться из министерств и ведомств необходимых решений». «Те вопросы, которые поставлены передо мною губернатором, будут, безусловно, отработаны и поддержаны», — подчеркнула она.

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