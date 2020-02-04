СМИ: США намерены ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

«Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять новый санкционный закон», — отметил источник издания.
В этот раз это может затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет Handelsblatt. В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте.
Газета напомнила, что генеральный директор швейцарской компании Allseas Эдвард Хирема получил письмо от американского сенатора Теда Круза, в котором последний пригрозил «ликвидацией экономического существования» трубоукладчика, если Allseas «хотя бы в течение одного дня» продолжит участие в работах. Круз отметил, что она «может столкнуться с серьезными и потенциально представляющими угрозу существованию компании правовыми и экономическими санкциями».
По информации Handelsblatt, германские компании обеспокоены возможными новыми мерами против проекта. «Нам известно, что американцы полны решимости остановить «Северный поток — 2», — отметили изданию в концерне Uniper. Там подчеркнули, что «очень внимательно следят за развитием ситуации».
В то же время, пишет издание, правительство ФРГ пока все же рассчитывает на реализацию проекта «в разумные сроки», хотя и не намерено предоставлять техническую помощь для завершения его строительства.
«Мы делаем ставку на приостановку действия американских санкций, чтобы завершение “Северного потока — 2” больше не затягивалось», — отметил Handelsblatt германский дипломат.
В МИД ФРГ считают, что достижение договоренностей между Россией и Украиной по газу окажет влияние на решения Вашингтона и дает понять, что новый газопровод не является угрозой для транзита голубого топлива через украинскую территорию.
«Северный поток — 2» включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии.
Европейские партнеры «Газпрома» по проекту — германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.