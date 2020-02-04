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19:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: США намерены ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Вашингтон намерен ввести новые санкции против «Северного потока — 2», которые могут затронуть европейские компании даже в том случае, если Россия попробует его достроить в одиночку. Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники.

Источник: РИА "Новости"

«Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять новый санкционный закон», — отметил источник издания.

В этот раз это может затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет Handelsblatt. В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте.
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Газета напомнила, что генеральный директор швейцарской компании Allseas Эдвард Хирема получил письмо от американского сенатора Теда Круза, в котором последний пригрозил «ликвидацией экономического существования» трубоукладчика, если Allseas «хотя бы в течение одного дня» продолжит участие в работах. Круз отметил, что она «может столкнуться с серьезными и потенциально представляющими угрозу существованию компании правовыми и экономическими санкциями».

По информации Handelsblatt, германские компании обеспокоены возможными новыми мерами против проекта. «Нам известно, что американцы полны решимости остановить «Северный поток — 2», — отметили изданию в концерне Uniper. Там подчеркнули, что «очень внимательно следят за развитием ситуации».

В то же время, пишет издание, правительство ФРГ пока все же рассчитывает на реализацию проекта «в разумные сроки», хотя и не намерено предоставлять техническую помощь для завершения его строительства.
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«Мы делаем ставку на приостановку действия американских санкций, чтобы завершение “Северного потока — 2” больше не затягивалось», — отметил Handelsblatt германский дипломат.

В МИД ФРГ считают, что достижение договоренностей между Россией и Украиной по газу окажет влияние на решения Вашингтона и дает понять, что новый газопровод не является угрозой для транзита голубого топлива через украинскую территорию.

«Северный поток — 2» включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Европейские партнеры «Газпрома» по проекту — германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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12 января© Ньюстюб
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