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21:32 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: госсекретарь США сказал, что Крым навсегда потерян для Украины

Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший Украину 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.

Источник: Reuters

Как выяснило украинское издание НВ, такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.

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В ответ Майк Помпео заявил, что вопрос Крыма — закрыт. «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — цитирует НВ ответ госсекретаря США, переданный изданию неназванным участником встречи с господином Помпео.

Майк Помпео посетил Киев во время турне по странам постсоветского пространства. Кроме президента Украины Владимира Зеленского дипломат встретился с главами МИДа, минобороны и украинскими активистами. Во время своего турне господин Помпео посетил Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Владимир Соловьев.

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