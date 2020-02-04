21:32 (мск), источник: Коммерсантъ
СМИ: госсекретарь США сказал, что Крым навсегда потерян для Украины
Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший Украину 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.
Как выяснило украинское издание НВ, такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.
В ответ Майк Помпео заявил, что вопрос Крыма — закрыт. «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой
Майк Помпео посетил Киев во время турне по странам постсоветского пространства. Кроме президента Украины Владимира Зеленского дипломат встретился с главами МИДа, минобороны и украинскими активистами. Во время своего турне господин Помпео посетил Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Владимир Соловьев.