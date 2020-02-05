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08:32 (мск), источник: Известия

Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала

Сумма погашенных иностранными заемщиками долгов в прошлом году стала крупнейшей за последнее десятилетие.

Источник: РИА "Новости"

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд. Сумма возврата также беспрецедентна — она почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ. В Минфине объяснили рост платежей наступлением сроков погашения основного тела долга сразу по нескольким заемщикам. Эксперты приводят и другую причину: после проблем с возвратом кредита из Венесуэлы, а также в связи с общим обострением геополитической ситуации в министерстве ужесточили политику по отношению к заемщикам.

И дать, и взять

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В 2019 году Минфин предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей, следует из оперативных данных Федерального казначейства по исполнению бюджета. При этом вернуть в казну удалось 250 млрд. Таким образом, выплаты по кредитам перед РФ превысили сумму предоставленных другим государствам займов на 35 млрд. В последний раз положительная разница между показателями была зафиксирована в 2010 году. Тогда России вернули 53 млрд рублей, в долг было предоставлено 14 млрд.

Сумма погашенных иностранными заемщиками долгов в прошлом году — крупнейшая за последнее десятилетие. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018-м. Тогда в бюджет вернули 133 млрд рублей.

В общей сложности с 2010 года РФ выдала межгосударственных займов на сумму 1,3 трлн рублей. Вернуть за этот период удалось лишь 0,8 трлн.
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В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать резкий рост сумм выплат по кредитам перед РФ не ответили. Однако замглавы ведомства Сергей Сторчак в середине прошлого года объяснял, что погашение ускорилось из-за наступления сроков платить основную часть долга сразу у 5−6 заемщиков.

— О досрочном погашении заявил Кипр. Мы по условиям соглашения этот платеж обязаны принять, хотя досрочное погашение приводит к тому, что мы теряем проценты за будущие периоды, — уточнял тогда чиновник.

Скорее всего, были возвращены долгосрочные экспортные кредиты по проектам 5−10-летней давности, полагает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Наиболее значимые проекты, на которые РФ выдает деньги иностранным заемщикам, — это строительство атомных электростанций. Как правило, подряд выполняет «Росатом» — самостоятельно или в партнерстве с местной организацией, добавил эксперт.

Помимо атомных проектов, за этот период РФ выдавала кредиты на покупку российского железнодорожного и воздушного транспорта, энергетических машин, грузовиков и вооружений.

Конкретные графики погашения по этим кредитам и их суммы неизвестны. Среди основных заемщиков числились Азербайджан, Казахстан, Египет, Куба, Индия, Иран, Белоруссия, Вьетнам и ряд других государств, напомнил Дмитрий Куликов.

Коллектор международного уровня

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Рост платежей по российским кредитам связан с вероятным ужесточением политики Минфина по отношению к своим зарубежным заемщикам, добавила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Дело в том, что ситуация с Венесуэлой, которую фактически отрезали от мировой платежной системы, могла подстегнуть Минфин занять более жесткую позицию по возврату долгов во избежание проблем в будущем. Если раньше ведомство могло закрыть на что-то глаза, пролонгировать заем, то теперь стоит задача максимально истребовать своевременную уплату по кредитам.

Как писали ранее «Известия», Минфин пересмотрел валютную стратегию кредитования иностранных правительств. С недавних пор ведомство планирует выдавать больше рублевых займов, говорил глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев. Прежде всего новый подход протестируют на странах ЕАЭС, а в перспективе планируется давать в долг в нацвалюте и государствам из дальнего зарубежья.

Вероятно, что в прошлом году с РФ решила расплатиться Белоруссия — один из крупнейших заемщиков, добавил аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Это может быть связано с ухудшением отношений после скандала с нефтепроводом «Дружба»: правительство республики уже получило заем в Китае, и этими деньгами оно могло погасить кредит перед Россией. Кроме того, не исключено, что долг выплатила Венесуэла.

На данный момент задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд, заявлял замминистра финансов Сергей Сторчак в сентябре 2019 года. Более поздних публичных оценок международного кредитного портфеля РФ Минфин не делал. Точная география должников неизвестна.

Согласно информации в публичном доступе, крупнейший должник России — Белоруссия. По данным минфина этой страны, долг перед Россией — около $7,5 млрд.

Из государств дальнего зарубежья больше всего кредитов выдано Венесуэле. Боливарианская Республика должна России $3,5 млрд, оценивал ранее президент Владимир Путин.

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По последним данным, опубликованным в 2017 году Счетной палатой, просроченная задолженность правительств других государств перед Российской Федерацией на начало 2018 года составляла $13 млрд. Это связано с «неоплатой странами-дебиторами соответствующих траншей, установленных межправительственными соглашениями». Аудиторы не раскрыли, какие страны просрочили долговые платежи в адрес России.

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