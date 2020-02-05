08:32 (мск), источник: Известия
Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала
Сумма погашенных иностранными заемщиками долгов в прошлом году стала крупнейшей за последнее десятилетие.
Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд. Сумма возврата также беспрецедентна — она почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ. В Минфине объяснили рост платежей наступлением сроков погашения основного тела долга сразу по нескольким заемщикам. Эксперты приводят и другую причину: после проблем с возвратом кредита из Венесуэлы, а также в связи с общим обострением геополитической ситуации в министерстве ужесточили политику по отношению к заемщикам.
В 2019 году Минфин предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей, следует из оперативных данных Федерального казначейства по исполнению бюджета. При этом вернуть в казну удалось 250 млрд. Таким образом, выплаты по кредитам перед РФ превысили сумму предоставленных другим государствам займов на 35 млрд. В последний раз положительная разница между показателями была зафиксирована в 2010 году. Тогда России вернули 53 млрд рублей, в долг было предоставлено 14 млрд.
Сумма погашенных иностранными заемщиками долгов в прошлом году — крупнейшая за последнее десятилетие. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018-м. Тогда в бюджет вернули 133 млрд рублей.
В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать резкий рост сумм выплат по кредитам перед РФ не ответили. Однако замглавы ведомства Сергей Сторчак в середине прошлого года объяснял, что погашение ускорилось
— О досрочном погашении заявил Кипр. Мы по условиям соглашения этот платеж обязаны принять, хотя досрочное погашение приводит к тому, что мы теряем проценты за будущие периоды, — уточнял тогда чиновник.
Скорее всего, были возвращены долгосрочные экспортные кредиты по проектам 5−10-летней давности, полагает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Наиболее значимые проекты, на которые РФ выдает деньги иностранным заемщикам, — это строительство атомных электростанций. Как правило, подряд выполняет «Росатом» — самостоятельно или в партнерстве с местной организацией, добавил эксперт.
Конкретные графики погашения по этим кредитам и их суммы неизвестны. Среди основных заемщиков числились Азербайджан, Казахстан, Египет, Куба, Индия, Иран, Белоруссия, Вьетнам и ряд других государств, напомнил Дмитрий Куликов.
Рост платежей по российским кредитам связан с вероятным ужесточением политики Минфина по отношению к своим зарубежным заемщикам, добавила главный экономист
Как писали ранее «Известия», Минфин пересмотрел валютную стратегию кредитования иностранных правительств. С недавних пор ведомство планирует выдавать больше рублевых займов, говорил глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев. Прежде всего новый подход протестируют на странах ЕАЭС, а в перспективе планируется давать в долг в нацвалюте и государствам из дальнего зарубежья.
Вероятно, что в прошлом году с РФ решила расплатиться Белоруссия — один из крупнейших заемщиков, добавил аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Это может быть связано с ухудшением отношений после скандала с нефтепроводом «Дружба»: правительство республики уже получило заем в Китае, и этими деньгами оно могло погасить кредит перед Россией. Кроме того, не исключено, что долг выплатила Венесуэла.
На данный момент задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд, заявлял замминистра финансов Сергей Сторчак в сентябре 2019 года. Более поздних публичных оценок международного кредитного портфеля РФ Минфин не делал. Точная география должников неизвестна.
Из государств дальнего зарубежья больше всего кредитов выдано Венесуэле. Боливарианская Республика должна России $3,5 млрд, оценивал ранее президент Владимир Путин.
По последним данным, опубликованным в 2017 году Счетной палатой, просроченная задолженность правительств других государств перед Российской Федерацией на начало 2018 года составляла $13 млрд. Это связано с «неоплатой