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01:44 (мск), источник: Аргументы и факты

За что уволили самую высокооплачиваемую чиновницу Минздрава Елену Бойко?

Замминистра здравоохранения Елену Бойко освободили от должности после выступления на форуме «Здоровая Москва».

Елена Бойко занимала пост заместителя министра с декабря 2018 г. курировала в Минздраве вопросы цифровизации и информатизации медицины. Ранее возглавляла департамент информационных технологий и связи.

По сведениям «АиФ», уход Бойко ускорили буря негодования в соцсетях и сюжет о ней в ток-шоу на ТВ. Пользователи возмутились выступлением чиновницы на форуме «Здоровая Москва».

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«Полное ощущение, что она близкая родственница Кличко. А иначе как объяснить это фантасмагорическое косноязычие?» — написали про неё зрители. На вопрос журналиста «Когда заработает закон о телемедицине на практике?» Бойко ответила дословно так: «Закон об информационных технологиях здравоохранения, который вбирает в себя всё, о чём сегодня говорили мои коллеги. Закон — это условие, которое позволяет, разрешает либо диктует определённые правила. Чтобы эти правила выполнялись, необходимо выполнение определённых условий. Как сказала уже Анастасия Владимировна, необходимо, чтобы все участники здравоохранения… вся система должна быть вовлечена в цифровой контур. Чтобы это было реализовано, необходимо реализовать ряд треков…».

Собственно, вся речь замминистра состояла из несвязных фраз и дворового сленга: «Я бы сказала, что это не взлетит. Нужно поменять философию снаружи здравоохранения…», «Ваще, будет мой доклад?»…

По некоторым данным, к работе ведомства Бойко уже давно были претензии — слишком низкий уровень информатизации именно практического здравоохранения, отставание во внедрении телемедицинских технологий, неэффективное расходование бюджетных средств. Более того, президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий Михаил Эльянов открыто обвинял Бойко в некомпетентности, назвав цифровизацию медицины под руководством Бойко «затратным долгостроем». На сайте ассоциации в августе 2018 г. было опубликовано открытое письмо М. Эльянова министру В. Скворцовой с требованием уволить директора департамента информационных технологий и связи. Но всё это не помешало чиновнице пойти вверх по карьерной лестнице, занять должность замминистра и продолжить реализацию проекта по созданию «цифрового контура здравоохранения».

Кстати, в сведениях о доходах сотрудников министерства за 2018 г., опубликованных на сайте Минздрава, Бойко задекларировала одни из самых высоких доходов — 32 998 354 руб.

Часть этой суммы она получила от государства в качестве субсидии на покупку квартиры. Как указано в декларации, на субсидию, деньги, полученные в дар, и собственные накопления Бойко приобрела в Москве квартиру площадью 98,7 кв. м.

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