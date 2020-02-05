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11:19 (мск), источник: RTVi

Пелоси разорвала копию речи Трампа после его выступления в Конгрессе

Спикер Палаты представителей США разорвала копию обращения президента Дональда Трампа к нации после окончания его выступления в Конгрессе. Об этом 5 февраля сообщает AP.

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Пелоси разорвала бумаги на четыре части прямо за спиной Трампа, а после показала остатки репортерам. Она отметила, что это был «манифест неправды».

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Дональд Трамп выступил с отрепетированным обращением к стране

Перед своим выступлением Трамп раздал копии своего доклада вице-президенту Майку Пенсу и Нэнси Пелоси. Спикер в ответ протянула президенту руку, но он не стал ее пожимать и отвернулся, чтобы начать свою речь.

Недовольны поведением Пелоси остались республиканцы, которые назвали ее поступок истерикой в преддверии оправдания Трампа по делу об импичменте в Сенате. Выступить с ежегодным посланием «О положении страны» 20 декабря 2019 года Трампа пригласила Нэнси Пелоси.

Конфликт между Трампом и Пэлоси усилился после того, как в конце сентября спикер Палаты представителей объявила о запуске процедуры импичмента против Дональда Трампа. Поводом стал телефонный разговор лидера США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трампа обвинили в злоупотреблении своей властью ради личной выгоды, так как он хотел, чтобы украинские власти возобновили расследование против сына Джозефа Байдена Хантера. Трамп обвинения отрицал.

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«Если вы сможете заняться этим вопросом…»

5 декабря Пэлоси на пресс-конференции в Конгрессе заявила, что Трамп злоупотребил своей властью ради личной политической выгоды в ущерб национальной безопасности. Такой вывод она сделала после выступления официальных лиц на слушаниях в комитете по разведке. Она также добавила, что Трамп нарушает Конституцию и извращает процесс выборов.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент. Президента США признали виновным в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. После этого дело должен рассмотреть Сенат. Сам Трамп за день до голосования направил Пэлоси открытое письмо, в котором назвал импичмент «беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью законодателями-демократами». Он также отметил, что выдвинутые против него обвинения не подпадают «ни под какие нормы Конституции и права».

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Палата представителей объявила импичмент Трампу
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Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

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Пелоси разорвала копию речи Трампа после его выступления в Конгрессе
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