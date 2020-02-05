США разместили новые ядерные боеголовки на подлодках для сдерживания России

15:32 (мск), источник: Коммерсантъ
«ВМС США оснастили баллистические ракеты на подлодках боеголовками малой мощности W76−2», — заявил замминистра обороны США по вопросам политики Джон Руд.
Он отметил, что новая ядерная стратегия США предписывает модифицировать боеголовки баллистических ракет на подлодках, поскольку «потенциальные противники, такие как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности даст им преимущество перед США, их союзниками и партнерами».
Руд добавил, что новое оружие усилит сдерживающий фактор и даст США быстрое стратегическое средство малой мощности, а также продемонстрирует потенциальным противникам, что ограниченное применение ядерного вооружения не дает никаких преимуществ, «поскольку США могут достоверно и решительно реагировать на любой сценарий угрозы».
Напомним, подписанный в 1987 году СССР и США Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа 2019 года прекратил свое существование. Россия и США отказались перезаключить договор, возложив друг на друга ответственность за его расторжение.