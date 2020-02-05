Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику»

Дипломат заявила, что во время недавнего визита в Москву подняла вопрос о правах женщин в России. По ее словам, она обсуждала с российским коллегой проблему домашнего насилия и необходимость ужесточения наказаний.
Я, конечно, считаю, что было бы лучше, если бы они вели феминистическую политику, как мы, но это, само собой, остается на их усмотрение.
Анн Линдеминистр иностранных дел Швеции
Как добавила Линде, непохоже, что Россия после встречи на уровне глав МИД «захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику». Дипломат не уточнила, о чем идет речь.
В минувший вторник глава МИД Швеции прибыла с визитом в Россию. В ходе поездки она встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. На переговорах стороны обсудили безопасность на Балтике, возможность возобновления диалога между военными и выразили надежду на доверительные отношения между Россией и Швецией.