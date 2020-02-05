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22:28 (мск), источник: РИА Новости

Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что проголосует за отстранение президента США Дональда Трампа от власти по обвинению в превышении полномочий.

Источник: AP 2020

Выступая в сенате, Ромни заявил, что не будет голосовать за оправдание президента на процессе по импичменту, поскольку ему этого не позволяют совесть и присяга.

«Я признаю, что мой вердикт не приведет к отстранению президента», — сказал Ромни. Чтобы осудить Трампа, требуется, чтобы за осуждение Трампа проголосовало два десятка сенаторов, а Ромни пока остается единственным, чья позиция расходится с позицией партии.

Справка
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Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

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