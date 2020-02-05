22:28 (мск), источник: РИА Новости
Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости.
Выступая в сенате, Ромни заявил, что не будет голосовать за оправдание президента на процессе по импичменту, поскольку ему этого не позволяют совесть и присяга.
«Я признаю, что мой вердикт не приведет к отстранению президента», — сказал Ромни. Чтобы осудить Трампа, требуется, чтобы за осуждение Трампа проголосовало два десятка сенаторов, а Ромни пока остается единственным, чья позиция расходится с позицией партии.