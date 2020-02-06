Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий

Пятьдесят два сенатора проголосовали против того, чтобы признать Трампа виновным по этому обвинению. Для признания вины и отстранения президента от власти требуется не менее 67 голосов сенаторов. Из республиканцев на сторону демократов перешел только сенатор от штата Юта Митт Ромни.
Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.