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00:26 (мск), источник: РИА Новости

Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Сенат США оправдал президента Дональда Трампа на процессе по импичменту по обвинению в превышении полномочий, свидетельствуют промежуточные итоги голосования.

Источник: AP 2020

Пятьдесят два сенатора проголосовали против того, чтобы признать Трампа виновным по этому обвинению. Для признания вины и отстранения президента от власти требуется не менее 67 голосов сенаторов. Из республиканцев на сторону демократов перешел только сенатор от штата Юта Митт Ромни.

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.

Справка
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

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