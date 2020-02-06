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01:03 (мск), источник: Forbes

Сенат оправдал Трампа по всем обвинениям в рамках импичмента

Сенат оправдал Дональда Трампа по двум пунктам обвинений, по которым палата представителей объявила президенту импичмент. Попытка отлучить Трампа от должности из-за украинского скандала провалилась.

Источник: AFP 2020

На рассмотрение сената были представлены обвинения Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности конгресса США.

По первому пункту Трампа виновным признали 48 сенаторов, при этом 52 члена верхней палаты президента оправдали; за признание Трампа виновным по второму пункту проголосовали 47 сенаторов, против — 53 человека.

Таким образом, Трамп стал третьим президентом США, которому палата представителей объявила импичмент, но сенат снял обвинения. До этого аналогично были оправданы Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. Ни один президент США не был отлучен от президентского кресла в результате импичмента. Джонсон и Клинтон доработали до конца срока. Ричард Никсон ушел в отставку добровольно еще до окончания процедуры в палате представителей.

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Большинство в сенате удерживают представители республиканской партии, которая поддерживает Трампа. В сенате США 100 человек, из них 53 республиканца, 45 демократов и два независимых. Для отстранения Трампа требовалась поддержка двух третей сенаторов (67 человек): то есть, помимо всех демократов и независимых, для отстранения Трампа требовалась поддержка как минимум 20 республиканцев.

Процесс в сенате похож на судебный: сенаторы выступили в роли присяжных, а представители палаты представителей, в которой большинство у демократов, в качестве обвинения.

Демократы требовали вызвать на процесс дополнительных свидетелей, в том числе бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Сенат проголосовал против.

В чем палата представителей обвинила Трампа

Обвинение в превышении полномочий предполагало, что Трамп надавил на президента Украины Владимира Зеленского во время разговора по телефону в июле, чтобы добиться антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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Джо Байден намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году и может стать соперником Трампа от демократов. За неделю до разговора Трампа и Зеленского США задержали предоставление военной помощи Украине. Демократы полагают, что Трамп использовал это и перспективу личной встречи с Зеленским для давления.

Второе обвинение в адрес Трампа заключалось в том, что президент запретил сотрудникам своей администрации участвовать в слушаниях в ходе процесса импичмента.

Трамп все обвинения отрицал, а сам процесс импичмента называл новой охотой на ведьм и попыткой госпереворота. Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, а затем и расшифровку самого первого диалога двух президентов, который состоялся за три месяца до июльского.

Справка
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

Следите за развитием темы Палата представителей объявила импичмент Трампу
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