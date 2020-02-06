01:03 (мск), источник: Forbes
Сенат оправдал Трампа по всем обвинениям в рамках импичмента
Сенат оправдал Дональда Трампа по двум пунктам обвинений, по которым палата представителей объявила президенту импичмент. Попытка отлучить Трампа от должности
На рассмотрение сената были представлены обвинения Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности конгресса США.
Таким образом, Трамп стал третьим президентом США, которому палата представителей объявила импичмент, но сенат снял обвинения. До этого аналогично были оправданы Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. Ни один президент США не был отлучен от президентского кресла в результате импичмента. Джонсон и Клинтон доработали до конца срока. Ричард Никсон ушел в отставку добровольно еще до окончания процедуры в палате представителей.
Большинство в сенате удерживают представители республиканской партии, которая поддерживает Трампа. В сенате США 100 человек, из них 53 республиканца, 45 демократов и два независимых. Для отстранения Трампа требовалась поддержка двух третей сенаторов (67 человек): то есть, помимо всех демократов и независимых, для отстранения Трампа требовалась поддержка как минимум 20 республиканцев.
Процесс в сенате похож на судебный: сенаторы выступили в роли присяжных, а представители палаты представителей, в которой большинство у демократов, в качестве обвинения.
Демократы требовали вызвать на процесс дополнительных свидетелей, в том числе бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Сенат проголосовал против.
В чем палата представителей обвинила Трампа
Обвинение в превышении полномочий предполагало, что Трамп надавил на президента Украины Владимира Зеленского во время разговора по телефону в июле, чтобы добиться антикоррупционного расследования в отношении бывшего
Джо Байден намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году и может стать соперником Трампа от демократов. За неделю до разговора Трампа и Зеленского США задержали предоставление военной помощи Украине. Демократы полагают, что Трамп использовал это и перспективу личной встречи с Зеленским для давления.
Второе обвинение в адрес Трампа заключалось в том, что президент запретил сотрудникам своей администрации участвовать в слушаниях в ходе процесса импичмента.
Трамп все обвинения отрицал, а сам процесс импичмента называл новой охотой на ведьм и попыткой госпереворота. Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, а затем и расшифровку самого первого диалога двух президентов, который состоялся за три месяца до июльского.