02:26 (мск), источник: ТАСС
Пелоси обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве американской конституции
Спикер Палаты представителей Конгресса США назвала Дональда Трампа угрозой для демократии страны.
ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) обвинила
Соответствующее заявление размещено в среду на сайте Пелоси после того, как верхняя палата законодательного органа США оправдала американского лидера по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.
«К сожалению,
«Сегодня президент и контролируемый республиканцами Сенат сделали нормой беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов, заложенную в нашей конституции», — добавила Пелоси.
Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за — 48. Против второй — 53 законодателя, за — 47.