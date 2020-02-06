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02:26 (мск), источник: ТАСС

Пелоси обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве американской конституции

Спикер Палаты представителей Конгресса США назвала Дональда Трампа угрозой для демократии страны.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве американской конституции, а президента Дональда Трампа назвала угрозой для демократии страны.

Соответствующее заявление размещено в среду на сайте Пелоси после того, как верхняя палата законодательного органа США оправдала американского лидера по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

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«К сожалению, из-за предательства конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет», — сказано в заявлении спикера.

«Сегодня президент и контролируемый республиканцами Сенат сделали нормой беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов, заложенную в нашей конституции», — добавила Пелоси.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за — 48. Против второй — 53 законодателя, за — 47.

Справка
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

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