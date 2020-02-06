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08:13 (мск), источник: ТАСС

WSJ: в Сирии растет напряженность между военными США и сотрудниками российских ЧВК

Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри полагает, что Россия, вероятно, пытается «бросить вызов присутствию США на северо-востоке» республики.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри утверждает, что на северо-востоке этой ближневосточной страны стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудников частных военных компаний (ЧВК), которые он называет российскими. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По версии издания, речь идет о случаях, когда имеет место «напряженное противостояние» между сторонами.

«Это происходит не каждый день, однако частота увеличилась, и это вызывает опасения», — приводятся в материале слова Джеффри, который выступил в среду в Вашингтоне.

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Летом прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники ЧВК, в том числе в Сирии, не являются представителями российского государства.

Газета отмечает, что ранее в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых запечатлены машины военных США, заблокировавшие дорогу в Сирии для «гражданских автомобилей». В них, по версии издания, якобы находились сотрудники российских ЧВК. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые американские военные сообщили, что такие ситуации происходят чаще.

По их словам, конфронтации на дорогах между ними и сотрудниками ЧВК происходят ежедневно или даже иногда несколько раз за день. По версии опрошенных журналистами газеты военнослужащих, российская сторона «наблюдает и оценивает реакцию США».

Как говорится в материале, Джеффри полагает, что Россия, вероятно, пытается «бросить вызов присутствию [США] на северо-востоке» Сирии. Он призвал РФ не нарушать договоренности с США, призванные избежать инцидентов между сторонами.

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